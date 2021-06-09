Людмила Кіченок виграла стартовий парний матч турніру WTA у Ноттінгемі

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до другого кола парних змагань турніру WTA 250 Viking Open у Ноттінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.

Кіченок та її партнерка Макото Ніномія з Японії обіграли американський дует Христина Макхейл/Коко Вандевен: - 7:5, 7:6 (7:1), передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 37 хвилин.

В 1/4 фіналу українсько-японський тандем зустрінеться з переможницями матчу між британськими парами Сара Бет Грей/Емілі Веблі-Сміт - Кеті Бултер/Джоді Анна Барредж.

Фото: btu.org.