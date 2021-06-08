«Спортивний наставник»: На Львівщині провели відкрите тренування для дітей

На Львівщині, у місті Угнів, провели відкрите тренування для дітей в рамках проєкту «Спортивний наставник».

Цього разу до проєкту приєднався новий партнер, ним став ФК «Арсенал-Угнів». У тренуванні взяли участь понад 20 дітей, повідомили Укрінформу в пресслужбі міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation.

Зазначається, фонд продовжив розширення географії. Адже Parimatch Foundation провів відкрите тренування у невеличкому місті Львівської області – Угневі, яке вважається найменшим містом України. Таким чином фонд підтвердив свої наміри та мету - турбуватися та залучати дітей до спорту в кожному куточку країни.

«Програма «Спортивний наставник» це не просто тренування, це можливість для дітей прагнути до більшого, вірити в себе. Parimatch Foundation і надалі залучатиме до проведення заходів нові міста. Ми хочемо, щоб у кожному куточку України всі діти мали всі умови для занять спортом. І представники бізнесу, і держава мають об'єднати зусилля, щоб забезпечити дітей всім необхідним», - сказав представник Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра.

«Спортивний наставник» через спорт адаптує дітей до соціального життя, незалежно від їх матеріального статусу і життєвих обставин. Спортивні вправи використовуються як інструмент, завдяки якому дітям допомагають розвинути такі якості як дисципліна, впевненість у собі та робота в команді, розповіли в пресслужбі фонду.

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«Таких ініціатив повинно бути якнайбільше. Дітям дуже потрібна така увага, щоб вони відчували себе потрібними і знали, як прямувати до своїх мрій. Сподіваємось на подальшу співпрацю», - зазначила голова Белзької ОТГ Оксана Береза.

Під час заходу дітям подарували комплекти футбольної форми, бутси, м’ячі, а також необхідне для тренувань спорядження. В рамках співпраці Parimatch Foundation планує підтримувати ФК «Арсенал-Угнів» на системній основі.

«Ми щиро дякуємо команді Рarimatch Foundation, що допомагаєте нашим дітям втілити у життя мрію стати футболістами, забезпечуєте їх необхідним - формою та іншим інвентарем. Вдячні за створене свято у найменшому місті України», - сказала директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська.

Фото: пресслужба благодійного фонду