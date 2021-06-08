«Спортивний наставник»: На Львівщині провели відкрите тренування для дітей
Цього разу до проєкту приєднався новий партнер, ним став ФК «Арсенал-Угнів». У тренуванні взяли участь понад 20 дітей, повідомили Укрінформу в пресслужбі міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation.
Зазначається, фонд продовжив розширення географії. Адже Parimatch Foundation провів відкрите тренування у невеличкому місті Львівської області – Угневі, яке вважається найменшим містом України. Таким чином фонд підтвердив свої наміри та мету - турбуватися та залучати дітей до спорту в кожному куточку країни.
«Програма «Спортивний наставник» це не просто тренування, це можливість для дітей прагнути до більшого, вірити в себе. Parimatch Foundation і надалі залучатиме до проведення заходів нові міста. Ми хочемо, щоб у кожному куточку України всі діти мали всі умови для занять спортом. І представники бізнесу, і держава мають об'єднати зусилля, щоб забезпечити дітей всім необхідним», - сказав представник Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра.
«Таких ініціатив повинно бути якнайбільше. Дітям дуже потрібна така увага, щоб вони відчували себе потрібними і знали, як прямувати до своїх мрій. Сподіваємось на подальшу співпрацю», - зазначила голова Белзької ОТГ Оксана Береза.
Під час заходу дітям подарували комплекти футбольної форми, бутси, м’ячі, а також необхідне для тренувань спорядження. В рамках співпраці Parimatch Foundation планує підтримувати ФК «Арсенал-Угнів» на системній основі.
«Ми щиро дякуємо команді Рarimatch Foundation, що допомагаєте нашим дітям втілити у життя мрію стати футболістами, забезпечуєте їх необхідним - формою та іншим інвентарем. Вдячні за створене свято у найменшому місті України», - сказала директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська.
Фото: пресслужба благодійного фонду