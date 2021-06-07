Збірна України з волейболу зіграє проти Бельгії в півфіналі Золотої Євроліги

Поєдинок відбудеться 19 червня.

Відбулося жеребкування стадії плей-офф Золотої Євроліги з волейболу, повідомляє CEV, передає Укрінформ. Чоловіча збірна України в півфіналі турніру зіграє проти Бельгії.

У другому матчі 1/2 фіналу зустрінуться чинний чемпіон Золотої Євроліги Туреччина та Естонія. Півфінальні поєдинки відбудуться 19 червня в Бельгії. Фінал - 20-го числа.

На груповому етапі збірна України виграла всі чотири поєдинки. «Синьо-жовті» двічі перемогли Словаччину (3:0, 3:1) і Румунію (3:1, 3:1).

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Нагадаємо, жіноча збірна України не зуміла вийти у Фінал чотирьох Золотої Євроліги, посівши третє місце в групі. У півфіналі турніру зіграють Іспанія - Хорватія і Чехія - Болгарія.

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