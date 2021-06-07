Сирота, Леднєв і Бондаренко покинули розташування збірної України

Лунін і Михайличенко покинуть національну команду завтра.

Захисник Олександр Сирота, а також півзахисники Богдан Леднєв і Артем Бондаренко покинули розташування збірної України, повідомляє УАФ, передає Укрінформ. Вони не потрапили в заявку національної команди на товариський матч проти Кіпру.

Голкіпер Андрій Лунін і захисник Богдан Михайличенко, які також не зіграють з Кіпром, будуть присутні на сьогоднішньому поєдинку в Харкові. Вони поїдуть зі збірної України завтра.

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Нагадаємо, що Лунін, Сирота, Михайличенко, Леднєв і Бондаренко не потрапили в остаточну заявку збірної України на Євро-2020.

Контрольний поєдинок Україна - Кіпр пройде на «ОСК Металіст». Початок - о 19:00.

Фото: fcdynamo.kiev.ua