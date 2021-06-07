Збірна України з пляжного футболу оголосила склад на матчі з Молдовою

8-го та 9 червня у Кишиневі пройдуть два контрольні матчі з пляжного футболу між збірними Молдови та України.

Ці поєдинки мають стати генеральною репетицією перед кваліфікацією до Суперфіналу Євроліги-2021, повідомляє пресслужба УАФ. Головний тренер української команди Микола Костенко оголосив склад на ігри з молдованами: воротарі - Андрій Неруш («Гріффін»), Володимир Гладченко («Сервіт»); польові гравці - Ігор Борсук («Артур М'юзік»), Олег Сіренко («Альтернатива»), Максим Войток, Олександр Корнійчук, Юрій Щериця, Андрій Пашко, Ярослав Заворотний, Костянтин Макеєв, Дмитро Медвідь, Дмитро Войтенко (усі - «Сервіт»). Товариські поєдинки між збірними Молдови та України пройдуть на кишинівському стадіоні Beach Soccer Arena. Перша зустріч розпочнеться 8 червня о 18.00 за київським часом, друга - 9 червня о 12.00. Читайте також: Усі 11 футбольних арен Євро-2020 Відбір до Суперфіналу Євроліги-2021 у португальському місті Назаре проходитиме 16-20 червня. Збірна України виступатиме у групі А разом із Португалією, Німеччиною та Азербайджаном. Фото: uaf.ua.