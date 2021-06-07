Збірна України з пляжного футболу оголосила склад на матчі з Молдовою
Ці поєдинки мають стати генеральною репетицією перед кваліфікацією до Суперфіналу Євроліги-2021, повідомляє пресслужба УАФ.
Головний тренер української команди Микола Костенко оголосив склад на ігри з молдованами:
воротарі - Андрій Неруш («Гріффін»), Володимир Гладченко («Сервіт»);
польові гравці - Ігор Борсук («Артур М'юзік»), Олег Сіренко («Альтернатива»), Максим Войток, Олександр Корнійчук, Юрій Щериця, Андрій Пашко, Ярослав Заворотний, Костянтин Макеєв, Дмитро Медвідь, Дмитро Войтенко (усі - «Сервіт»).
Товариські поєдинки між збірними Молдови та України пройдуть на кишинівському стадіоні Beach Soccer Arena. Перша зустріч розпочнеться 8 червня о 18.00 за київським часом, друга - 9 червня о 12.00.
Відбір до Суперфіналу Євроліги-2021 у португальському місті Назаре проходитиме 16-20 червня. Збірна України виступатиме у групі А разом із Португалією, Німеччиною та Азербайджаном.
Фото: uaf.ua.