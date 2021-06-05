Малиновський визнаний найкращим гравцем «Аталанти» в травні

Українець отримав нагороду третій місяць поспіль.

Півзахисник Руслан Малиновський визнаний кращим гравцем «Аталанти» в травні, повідомляє прес-служба клубу, передає Укрінформ.

Минулого місяця українець забив два голи і віддав три результативні передачі в п'яти матчах чемпіонату Італії.

Відзначимо, що для Малиновського така нагорода стала вже третьою поспіль. Українець визнавався кращим гравцем «бергамасків» у квітні і березні.

Раніше півзахисник збірної України був визнаний кращим футболістом Серії А в травні.

Всього в минулому сезоні Малиновський зіграв в 43 матчах «бергамасків» у всіх турнірах, забив 10 м'ячів і зробив 12 ассистов.

Нагадаємо, «Аталанта» фінішувала на третій позиції Серії А. Команда Джана П'єро Гасперіні зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

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