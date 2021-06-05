Українець Падун виграв етап престижної велогонки «Критеріум Дофіне»
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Укрінформ
Марк Падун фінішував першим на гірському етапі.
Український велогонщик команди Bahrain Victorious Марк Падун став переможцем сьомого етапу престижної багатоденки «Критеріум Дофіне», передає Укрінформ.
Успіх на «Дофіне» - перша велика перемога Падуна з 2019 року, коли українець виграв генеральну класифікацію багатоденки Adriatica Ionica Race.
Завтра, 6 червня, «Критеріум Дофіне» завершиться останнім етапом. Генеральну класифікацію за підсумками сьогоднішньої гонки очолив австралієць Річі Порт з Ineos Grenadiers.
Фото: Getty Images