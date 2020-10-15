Українець Падун фінішував другим на етапі «Джиро д'Італія»

Українець Падун фінішував другим на етапі «Джиро д'Італія»

Укрінформ
Наш велогонщик міг виграти етап, але втратив час через прокол колеса.

Український велогонщик Марк Падун (Bahrain-McLaren) фінішував другим на сьогоднішньому етапі престижної багатоденки «Джиро д'Італія», повідомляє Укрінформ.

Падун очолив гонку після передостаннього підйому, випередивши еквадорця Хонатана Нарваеса (Ineos Grenadiers). Однак за 20 кілометрів до фінішу у Падуна спустило колесо - зміна велосипеда зайняла у Марка 30 секунд, чим і скористався суперника. У підсумку, Нарваес виграв етап.

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Для Падуна це другий подіум на змаганнях Гранд туру.

У генеральній кваліфікації «Джиро д'Італія» лідирує португалець Жоау Алмейда (Deceuninck – Quick Step). Він на 34 секунди випереджає голландця Вілко Келдермана (Sunweb).

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