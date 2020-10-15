Українець Падун фінішував другим на етапі «Джиро д'Італія»

Наш велогонщик міг виграти етап, але втратив час через прокол колеса.

Український велогонщик Марк Падун (Bahrain-McLaren) фінішував другим на сьогоднішньому етапі престижної багатоденки «Джиро д'Італія», повідомляє Укрінформ.

Падун очолив гонку після передостаннього підйому, випередивши еквадорця Хонатана Нарваеса (Ineos Grenadiers). Однак за 20 кілометрів до фінішу у Падуна спустило колесо - зміна велосипеда зайняла у Марка 30 секунд, чим і скористався суперника. У підсумку, Нарваес виграв етап.

Для Падуна це другий подіум на змаганнях Гранд туру.

У генеральній кваліфікації «Джиро д'Італія» лідирує португалець Жоау Алмейда (Deceuninck – Quick Step). Він на 34 секунди випереджає голландця Вілко Келдермана (Sunweb).