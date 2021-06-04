Ребров залишає «Ференцварош»

Український тренер має пропозиції від інших клубів.

Угорський «Ференцварош» офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Сергієм Ребровим, передає Укрінформ.

47-річний фахівець очолював угорську команду з літа 2018 року.

Під його керівництвом «Ференцварош» тричі ставав чемпіонами Угорщини, грав в групі Ліги Європи та вперше за 25 років Ребров вивів команду в групу Ліги чемпіонів.

Як повідомляв Укрінформ, Сергій Ребров розповідав про непорозуміння з керівництвом «Ференцвароша» і свою відставку з посади головного тренера.