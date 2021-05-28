Сергій Ребров може очолити «Тоттенгем»

Раніше писали про інтерес до українського тренера в Греції та Туреччині.

Головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера «Тоттенгема», повідомляє tuttomercatoweb.com.

Українець є альтернативним варіантом для клубу з Лондона. В першу чергу в клубі хочуть повернути Маурісіо Почеттіно, який зараз очолює «ПСЖ». Якщо аргентинець вирішить залишитися в Парижі, тоді «Тоттенгем» може звернутися до кандидатури українського фахівця.

Відзначимо, що Ребров грав за «Тоттенгем» в якості футболіста з 2000 по 2002 рік.

Ребров очолює «Ференцварош» з літа 2018 року. Український тренер виграв три чемпіонати Угорщини поспіль, а його діючий контракт розрахований до 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, «Тоттенгем» закінчив сезон на сьомому місці АПЛ. Лондонська команда виступатиме в Лізі Конференцій. Наразі «Тоттенгем» на правах виконуючого обов'язки очолює Раян Мейсон.