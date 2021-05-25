У Реброва конфлікт у «Ференцвароші», він може змінити клуб

Український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини та вивів «Ференцварош» у груповий етап Ліги чемпіонів.

Головний тренер угорського «Ференцвароша» Сергій Ребров має конфлікт з керівництвом клубу і може змінити команду, повідомляють українські ЗМІ.

За інформацією журналістів, у Реброва розбіжності з президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовим та конфлікт з одним з менеджерів.

Джерела також підтверджують інформацію, що в запрошенні 46-річного українця зацікавлені грецький АЕК і турецький «Фенербахче».

Як повідомляв Укрінформ, президент «Ференцвароша» розповів, що Ребров в лютому повідомив його про бажання залишити клуб. Контракт розрахований ще на сезон.