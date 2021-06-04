Parimatch став партнером трансляцій WePlay AniMajor з гри Dota 2

Parimatch виступив партнером трансляцій WePlay AniMajor, одного з найбільших турнірів поточного DPC-сезону з Dota 2.

Турнір стартував 2 червня і триватиме до 13 червня на кіберспортивній арені WePlay Esports Arena Kyiv. На WePlay AniMajor розігруються $500 000 і 2700 очок Dota ProCircuit, за які змагатимуться провідні команди світу.

«Сьогодні WePlay Esports - компанія з найвищою якістю продукту в сфері кіберспорту, яку цінують за увагу до деталей, стилістику і атмосферу. Для всіх шанувальників Dota 2 WePlay AniMajor - це велика подія, якої чекають з трепетом. Партнерство Parimatch і WePlay Esports в рамках WePlay AniMajor підтверджує наше прагнення підтримувати кіберспорт, а також наші амбіції стати найвпізнаванішим букмекерським брендом в кіберспортивному ком'юніті. Також я впевнений, що трансляції Maincast з пулом талантів студії поставлять новий рекорд за кількістю глядачів WePlay AniMajor», - каже Степан Шульга, Head of Esports Parimatch.

«WePlay AniMajor - це один з найбільших турнірів поточного DPC-сезону, і нам, як організаторам, важливо, щоб подія пройшла на найвищому рівні. Ми раді співпраці з партнерами, для яких якість продукту міжнародного класу так само важлива як і для нас», - зазначив Валентин Шевченко, керівник з розвитку бізнесу WePlayEsports.

Російськомовні трансляції WePlay AniMajor:

TwitchMain;

TwitchSecond;

YouTube.

Україномовні трансляції (організовані у партнерстві з Федерацією кіберспорту України (UESF):

TwitchMain;

TwitchSecond.

WePlay Esports – кіберспортивний медіахолдинг з ключовими підрозділами в США, Китаї та Україні. Холдинг об'єднує кращі практики сфер кіберспорту, медіа та розваг з метою розробки та надання нових товарів або сервісів по всьому світу.

З 2012 року бренд WePlay Esports відомий високоякісною організацією і трансляцією кіберспортивних онлайн-турнірів і LAN-фіналів. Крім організації і проведення кіберспортивних заходів, холдинг володіє експертизою в розробці спеціалізованих IT-рішень і власною турнірною платформою, а також в інтеграції брендів в кіберспорт і продаж медіаправ.

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Parimatch - це авангард кіберспорту в беттінгу: компанія приділяє розвитку кіберспортивного напрямку стільки ж часу, скільки і традиційним видам спорту. Значна частина розробок R&D центру Parimatch Tech зосереджено на нові функції щодо поліпшення користувацького досвіду для шанувальників ігор - саме тому бренд вважається одним з лідерів кіберспортивних букмекерів.

Також Parimatch - глобальний партнер топових кіберспортивних організацій Fnatic і Virtus.pro. Послом бренду є один з найкращих гравців CS:GO Марсело Давид coldzera. У 2021 році компанія стала офіційним партнером масштабного турніру в Україні WePlay AniMajor Dota 2, а також партнером трансляцій турнірів по CS:GO - EPIC League і Flashpoint.