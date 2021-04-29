Кіберспорт: українська команда Natus Vincere стартує в Dream Hack-2021

Natus Vincere, Virtus.pro, Gambit Esports і Team Spirit зіграють в одній групі.

29 квітня стартує Dream Hack Masters Spring-2021. У чемпіонаті зіграють команди з топ-5 рейтингу. 16 колективів, серед яких Gambit, Virtus.pro і NAVI, розіграють $ 250 тис. За підсумками жеребкування Natus Vincere, Virtus.pro, Gambit Esports і Team Spirit потрапили в одну групу, так що цікаві протистояння нас чекають вже на старті турніру.

Як і завжди, провідний кіберспортивний букмекер, компанія Parimatch, надає можливість уболівальникам робити власні прогнози на результат матчів. Турнір обіцяє бути захоплюючим і непередбачуваним, тому, вгадувати результати буде дуже цікаво.

Багато фанатів, напевно, будуть окремо стежити за Natus Vincere. Портал HLTV напередодні оновив свій рейтинг кращих команд світу за CS:GO, склад української організації Natus Vincere втратив чергову позицію і тепер займає п'яте місце. «Народжених перемагати» обійшла Virtus.pro.

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Додамо, що лідером рейтингу залишилася Gambit Esports (до речі, це друга команда Східної Європи в історії, яка очолила рейтинг HLTV). Heroic потіснила Astralis з другого місця, а BIG додала шість пунктів і піднялася на шосту позицію. Team Spirit покинула топ-10 (тепер вона 11-я), слідом розташувалися Team Vitality і Ninjas in Pyjamas.

Нагадаємо, що Dream Hack Masters Spring-2021 триватиме до 9 травня.