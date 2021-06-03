«Інтер» очолив Індзагі

Чинні чемпіони Італії футболісти «Інтера» отримали нового наставника.

Як повідомляє пресслужба «Інтера», новим головним тренером міланського клубу став Сімоне Індзагі, передає Укрінформ.

Угода сторін розрахована на два сезони.

На цій посаді 45-річний Індзагі змінив Антоніо Конте, який минулого сезону привів «Інтер» до перемоги в Серії А.

Нагадаємо, до призначення в «Інтер» Індзагі тренував «Лаціо». Під керівництвом фахівця римляни стали володарями Кубка і Суперкубка Італії.

Фото: Getty Images.