Малиновський – кращий асистент Серії А в сезоні-2020/21
Укрінформ
В активі українського півзахисника 12 гольових передач.
Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський віддав 12 результативних передач в сезоні Серії А 2020/21 і став кращим асистентом чемпіонату Італії, передає Укрінформ.
Малиновський лише на одну передачу випередив нападника «Інтера» Ромелу Лукаку, у якого в активі 11 гольових пасів.
Всього 28-річний українець набрав за системою гол + пас 20 очок в сезоні Серії А - 8 голів і 12 передач.
Як повідомляв Укрінформ, Малиновський виступає за «Аталанту» з 2019 року. Клуб з Бергамо в останньому турі чемпіонату Італії програв «Мілану» (0:2). У підсумку «Аталанта» фінішувала третьою і здобула путівку в Лігу чемпіонів.