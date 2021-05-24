Малиновський – кращий асистент Серії А в сезоні-2020/21

В активі українського півзахисника 12 гольових передач.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський віддав 12 результативних передач в сезоні Серії А 2020/21 і став кращим асистентом чемпіонату Італії, передає Укрінформ.

Малиновський лише на одну передачу випередив нападника «Інтера» Ромелу Лукаку, у якого в активі 11 гольових пасів.

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Всього 28-річний українець набрав за системою гол + пас 20 очок в сезоні Серії А - 8 голів і 12 передач.

Як повідомляв Укрінформ, Малиновський виступає за «Аталанту» з 2019 року. Клуб з Бергамо в останньому турі чемпіонату Італії програв «Мілану» (0:2). У підсумку «Аталанта» фінішувала третьою і здобула путівку в Лігу чемпіонів.