Суперник України Голландія грає внічию з Шотландією в товариському матчі

«Синьо-жовті» зіграють перший матч на чемпіонаті Європи проти голландців.

Нідерланди вдома зіграли внічию з Шотландією 2:2 в товариському матчі, повідомляє Укрінформ.

За господарів двічі відзначився Депай. Хендрі й Нісбет забивали за Шотландію.

13-го червня збірна Україна розпочне свій шлях на Євро матчем проти Голландії в Амстердамі.

Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в групі С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.

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