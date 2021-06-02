Плей-офф Суперліги: «Запоріжжя» вдруге обіграло «Київ-Баскет»

Плей-офф Суперліги: «Запоріжжя» вдруге обіграло «Київ-Баскет»

Укрінформ
Рахунок в серії став нічийним 2:2.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В четвертому матчі півфінальної серії «Запоріжжя» перемогло на власному майданчику «Дніпро» 83:62, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Аурімас Маяускас («Запоріжжя») – 25. «Запоріжжя» зрівняло рахунок в серії 2:2. Матч №5 зіграють 6 червня в Києві. 

Читайте також: Плей-офф Суперліги: «Київ-Баскет» вдруге обіграв «Запоріжжя»

Як повідомляв Укрінформ, в третьому матчі півфінальної серії «Прометей» (Кам’янське) розгромив на власному майданчику «Дніпро» 89:53. «Прометей» вийшов вперед в серії 2:1.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-