Плей-офф Суперліги: «Запоріжжя» вдруге обіграло «Київ-Баскет»
Укрінформ
Рахунок в серії став нічийним 2:2.
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В четвертому матчі півфінальної серії «Запоріжжя» перемогло на власному майданчику «Дніпро» 83:62, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Аурімас Маяускас («Запоріжжя») – 25. «Запоріжжя» зрівняло рахунок в серії 2:2. Матч №5 зіграють 6 червня в Києві.
Як повідомляв Укрінформ, в третьому матчі півфінальної серії «Прометей» (Кам’янське) розгромив на власному майданчику «Дніпро» 89:53. «Прометей» вийшов вперед в серії 2:1.