Плей-офф Суперліги: «Київ-Баскет» вдруге обіграв «Запоріжжя»
Укрінформ
Столична команда вийшла вперед в серії 2:1.
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В третьому матчі півфінальної серії «Київ-Баскет» обіграв на чужому майданчику «Запоріжжя» 91:83, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Майкл Кеффі («Запоріжжя») – 26. «Київ-Баскет» вийшов вперед в серії 2:1. Матч №4 зіграють 2 червня в Запоріжжі.
Як повідомляв Укрінформ, в другому матчі півфінальної серії «Дніпро» програв на власному майданчику «Прометею» (Кам’янське) 85:98. «Прометей» зрівняв рахунок в серії 1:1.