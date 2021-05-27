Плей-офф Суперліги: «Київ-Баскет» програв вдома «Запоріжжю»

Рахунок в півфінальній серії став нічийним 1:1.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В другому матчі півфінальної серії «Київ-Баскет» програв на власному майданчику «Запоріжжю» 66:74, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Богдан Близнюк («Київ-Баскет») – 20. «Запоріжжя» зрівняло рахунок в серії 1:1. Матч №3 зіграють 31 травня в Запоріжжі.

В іншому півфіналі зіграють «Дніпро» та «Прометей» (Кам’янське). Матч №1 зіграють 28 травня в Дніпрі.

Як повідомляв Укрінформ, в першому матчі півфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на власному майданчику «Запоріжжя» 77:53.