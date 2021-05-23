Плей-офф Суперліги: «Дніпро» втретє обіграв «Будівельник» і вийшов у півфінал

Команда з Дніпра виграла серію 3:2.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В п’ятому матчі чвертьфінальної серії «Будівельник» (Київ) програв на чужому майданчику «Дніпру» 84:107, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Іссуф Санон («Дніпро») – 21. «Дніпро» виграв серію 3:2.

У півфіналах зіграють: «Дніпро» - «Прометей» (Кам’янське) та «Запоріжжя» - «Київ-Баскет».

Як повідомляв Укрінформ, в третьому матчі чвертьфінальної серії «Тернопіль» програв на власному майданчику «Запоріжжю» 68:75. «Запоріжжя» перемогло в серії 3:0.