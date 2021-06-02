НХЛ: «Тампа-Бей» здобула другу перемогу над «Кароліною» в плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбувся черговий поєдинок другого раунду плей-офф Кубка Стенлі.

«Кароліна Харрікейнз» зазнала другої поспіль домашньої поразки, поступившись «Тампа-Бей Лайтнінг» - 1:2 (0:0, 1:0, 1:1); рахунок в серії - 0:2, передає Укрінформ.

У ніч на 3 червня «Вінніпег Джетс» і «Монреаль Канадієнс» зіграють перший матч серії, а «Колорадо Евеланш» вдруге зійдеться з «Вегас Голден Найтс» (рахунок у серії - 1:0).

Фото: nhl.com.