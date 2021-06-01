Контрольний матч Україна - Північна Ірландії розсудять арбітри з Польщі

Збірна України з футболу проведе у четвер, 3 червня, в Дніпрі товариський матч проти національної команди Північної Ірландії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), поєдинок розсудить польська бригада арбітрів на чолі з Шимоном Марциняком, передає Укрінформ.

На лініях 40-річному судді допомагатимуть Павло Сокольницький і Томаш Лісткевич. Четвертим рефері призначений українець Віталій Романов.

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Матч проти Північної Ірландії стане другим для збірної України в ході підготовки до чемпіонату Європи. Після цього «синьо-жовті» зіграють 7 червня проти Кіпру.

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Нагадаємо, на Євро-2020, який стартує 11 червня, збірна України зіграє в групі С проти національних команд Голландії, Австрії та Північної Македонії.

Фото: pzpn.pl.