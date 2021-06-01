Роман Зозуля пішов з «Альбасете»

За підсумками цього сезону клуб українського нападника вилетів з другого іспанського дивізіону.

Український нападник іспанського «Альбасете» Роман Зозуля повідомив на своїй сторінці у Facebook, що залишає клуб.

«Ось і закінчується прекрасна історія довжиною в чотири роки. Пишу це зі сльозами на очах і з болем душі, тому що не вдалося виправдати очікувань уболівальників. Я впевнений, що зовсім скоро «Альбасете» повернеться до Сегунди», - написав Зозуля.

«Альбасете» посів 22-е місце у другому іспанському дивізіоні (Сегунді) і вилетів за підсумками сезону.

На рахунку 31-річного форварда 26 голів в 142 матчах за «Альбасете».

Фото: albacetebalompie.es.