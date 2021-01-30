Гол Зозулі приніс «Альбасете» перемогу над «Ов’єдо»

Команда українця покинула зону вильоту Сегунди.

Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля відзначився голом у матчі 23-го туру Сегунди проти «Реала Ов’єдо» (1:0), повідомляє Укрінформ.

М’яч українця став єдиним у поєдинку.

Для Зозулі це другий гол у поточному сезоні Сегунди. Всього форвард провів 21 поєдинок за «Альбасете» в чемпіонаті Іспанії.

Завдяки сьогоднішній перемозі «Альбасете» покинув зону вильоту Сегунди. Команда Зозулі з 24 очками йде на 17-му місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, наступний матч «Альбасете» проведе 5 лютого вдома проти «Мальорки».

Фото: albacetebalompie.es.



