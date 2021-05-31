Джанлуїджі Буффон: «Секрет «Ювентуса» в скромності»

Легендарний італійський воротар дав кілька порад, аби команда стала успішною.

Нещодавно Джанлуїджі Буффон виграв Кубок Італії, це останній трофей, який він завоював з «Ювентусом», офіційним беттінг-партнером якого є Parimatch. Поки що невідомо, де продовжить кар'єру легендарний голкіпер, але з поля зору він пропадати точно не збирається. Зокрема, Буффон дав інтерв'ю під час онлайн-конференції «PM GO: Go Global!», яку вже всьоме провів Parimatch Tech.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням

- Часто у своїй кар’єрі гравці стикаються з тим, що їм доводиться грати з одноклубниками інших націй, іншої релігії та, так би мовити, «іншим культурним наповненням». Яким чином вам, гравцям, вдається переборювати такі відмінності у одній команді?

- Відмінності між гравцями команди можна подолати пошуками спільної командної мети, тобто вмінням співпрацювати задля досягнення певного результату разом.

- Які складові є важливими для доброї командної гри?

- Треба вміти приймати дефекти одноклубників, що однозначно є важливим кроком до їх спільної інтеграції, перш за все, а також треба мати альтруїзм, оскільки, як на мою думку, альтруїзм дуже допомагає.

- Чому у командній роботі коли йдеться про футбол, чи, скажімо, у бізнесі, потрібен лідер? Які характеристики, на твою думку, повинен мати лідер?

- Так, команді потрібен лідер! Часто ти можеш знайти такого лідера в особі тренера, або ж в людях, що на пряму не пов’язані з полем. Задля забезпечення гарної роботи, необхідна співпраця лідерів, з яких один допустимо, є всіма визнаний, який стоїть над іншими, а потім ідуть всі решта, ті, хто намагаються пропагувати на полі свої ідеї, своє «кредо».

- Які якості, з тих, що ти маєш у футболі, можуть бути корисними у роботі?

- Відчуття незадоволення результатом, а також вміння працювати в команді, співпрацювати з іншими!