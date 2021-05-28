Массіміліано Аллегрі очолив «Ювентус»

В минулому сезоні туринці програли чемпіонат.

«Ювентус» офіційно повідомив про призначення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера команди. Деталі угоди з італійським фахівцем не уточнюються.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Аллегрі підписав з «Ювентусом» контракт до 2025 року. Зарплата тренера складе дев'ять мільйонів євро в рік.

На посаді головного тренера «Ювентуса» Аллегрі замінив Андреа Пірло.

Аллегрі став головним тренером «Ювентуса» вдруге. Він очолював команду з Турина з 2014 по 2019 рік. Під його керівництвом «Юве» п'ять разів вигравав чемпіонат Італії і двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.

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