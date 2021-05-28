«Ювентус» звільнив Андреа Пірло з посади головного тренера

Італійський футбольний клуб «Ювентус» оголосив про звільнення наставника Андреа Пірло, який пропрацював з командою лише один сезон.

Про це повідомляє пресслужба «Ювентуса», передає Укрінформ.

Туринці виграли Кубок Італії, однак в Серії A не змогли захистити титул і лише в останньому турі фінішували четвертими.

Крім того, «Ювентус» не зміг подолати стадію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Очікується, що новим тренером стане Массіміліано Аллегрі.

Як повідомлялося, за підсумками сезону в Італії Антоніо Конте вже залишив «Інтер», а в «Ромі» Паулу Фонсеку замінив Жозе Моуріньо. З «Лаціо» пішов Сімоне Індзагі, а Дженнаро Гаттузо змінив «Наполі» на «Фіорентину». Роберто Де Дзербі із «Сассуоло» перебрався в донецький «Шахтар».

Фото: ФК «Ювентус».