Конте і Рауль - претенденти на пост тренера «Реала»

Зідан залишив королівський клуб.

Антоніо Конте і Рауль Гонсалес - в числі претендентів на пост головного тренера «Реала», повідомив журналіст Ніколо Скіра, передає Укрінформ.

Королівський клуб шукає заміну Зінедіна Зідана, який сьогодні покинув свою посаду.

Конте, в свою чергу, тільки вчора розірвав контракт з «Інтером», з яким в минулому сезоні виграв чемпіонат Італії. «Реал» вже запрошував італійця в кінці 2018 року, але той відхилив пропозицію «вершкових».

Зараз Конте готовий обговорити співпрацю з керівництвом «Реала». Раніше боси «бланкос» спілкувалися з приводу можливого призначення з Раулем, який з 2018 року тренує молодіжні команди клубу.

Нагадаємо, «Реал» завершив сезон 2020/21 без трофеїв. Команда Зідана фінішувала другою в Прімері і вилетіла в півфіналі Ліги чемпіонів.

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