Мадридський клуб програв чемпіонський титул в Ла Лізі.

Зінедін Зідан залишив посаду головного тренера «Реала». Про це офіційно оголосив мадридський клуб.

У заяві клубу сказано, що рішення піти виходило від французького наставника, а не від керівництва «Реала».

«Реал» закінчив сезон-2020/21 на другому місці чемпіонату Іспанії, поступившись титулом «Атлетіко». У Лізі чемпіонів «Реал» зупинився на півфінальній стадії, вилетівши від «Челсі». Мадридці завершили сезон без трофеїв.

Це був другий термін Зідана в мадридському клубі. Раніше він керував «Реалом» в 2016-18 роках. Тоді мадридці тричі виграли Лігу чемпіонів.