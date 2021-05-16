Зідан вирішив покинути «Реал» - ЗМІ

Головний тренер «Реала» Зінедін Зідан повідомив гравцям команди, що вирішив покинути клуб після завершення сезону.

Як передає, про це повідомляє портал Goal.

🚨 Zinedine Zidane has told his players that he will LEAVE Real Madrid at the end of the season, Goal can confirm. pic.twitter.com/QcNsCMr8Ld — Goal (@goal) May 15, 2021

Зінедін Зідан очолював «Реал» із 2016 по 2018 рік, вигравши за цей час із командою три Ліги чемпіонів. У 2019 року француз повторно очолив клуб, після чого виграв із ними чемпіонат і Суперкубок Іспанії.