Зідан вирішив покинути «Реал» - ЗМІ

Зідан вирішив покинути «Реал» - ЗМІ

Укрінформ
Головний тренер «Реала» Зінедін Зідан повідомив гравцям команди, що вирішив покинути клуб після завершення сезону.

Як передає, про це повідомляє портал Goal.

Зінедін Зідан очолював «Реал» із 2016 по 2018 рік, вигравши за цей час із командою три Ліги чемпіонів. У 2019 року француз повторно очолив клуб, після чого виграв із ними чемпіонат і Суперкубок Іспанії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-