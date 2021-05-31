УЄФА прокоментував позов до суду від Суперліги

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прокоментував реєстрацію судом Європейського союзу реєстрацію позову Суперліги через можливе перевищення повноважень з боку організації.

Як інформує пресслужба УЄФА на своїй сторінці в Twitter, організація прийняла до відома оголошення суду Європейського союзу про передачу справи так званої Суперліги від мадридського суду, незважаючи на те, що дев'ять клубів-засновників вже вийшли з гри, передає Укрінформ.

«УЄФА впевнений в своїй позиції і буде твердо її захищати», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, комерційний суд Мадрида направив попередній запит до Європейського суду. Він запитує інформацію про те, чи порушили ФІФА і УЄФА статті 101 і 102 Договору про функціонування Європейського союзу (TFEU), які забороняють монополії.