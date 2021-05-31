УЄФА прокоментував позов до суду від Суперліги

УЄФА прокоментував позов до суду від Суперліги

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прокоментував реєстрацію судом Європейського союзу реєстрацію позову Суперліги через можливе перевищення повноважень з боку організації.

Як інформує пресслужба УЄФА на своїй сторінці в Twitter, організація прийняла до відома оголошення суду Європейського союзу про передачу справи так званої Суперліги від мадридського суду, незважаючи на те, що дев'ять клубів-засновників вже вийшли з гри, передає Укрінформ.

«УЄФА впевнений в своїй позиції і буде твердо її захищати», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, комерційний суд Мадрида направив попередній запит до Європейського суду. Він запитує інформацію про те, чи порушили ФІФА і УЄФА статті 101 і 102 Договору про функціонування Європейського союзу (TFEU), які забороняють монополії.

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