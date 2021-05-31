Суперліга подала до суду на ФІФА і УЄФА за «порушення правил конкуренції»

Суд Європейського союзу (CJEU) зареєстрував позов Суперліги до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо можливого перевищення повноважень з їх боку.

Про це повідомляє пресслужба суду. Представники Суперліги вважають, що ФІФА і УЄФА порушили закон про конкуренцію, передає Укрінформ.

19 квітня англійські клуби «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сіті», «Тоттенгем», «Ліверпуль», «Челсі» і «Арсенал», іспанські «Барселона», «Атлетико» і «Реал», італійські «Мілан», «Інтер» і «Ювентус» оголосили про створення європейської футбольної Суперліги. Після загрози санкцій з боку ФІФА і УЄФА з нової організації вийшли дев'ять клубів. У Суперлізі залишилися лише «Реал», «Барселона» і «Ювентус».

25 травня УЄФА порушив дисциплінарне провадження стосовно даних клубів. Їм загрожує відлучення від єврокубків на кілька років.

Фото: Reuters.