Джерело: по Забарному Суркіс не стане обговорювати пропозиції нижче 20 млн

Були чутки про інтерес «Челсі» до захисника.

Київське «Динамо» не має пропозицій щодо центрального захисника Іллі Забарного, повідомляє телеграм-канал «Динамо Київ Inside», передає Укрінформ.

«Якщо коротко про інформацію про можливий інтерес «Челсі» до Забарного. Чисте і відверте вкидання. У клубі на сьогоднішній день немає жодної адекватної і серйозної пропозиції ні по одному гравцеві. Збірники чекають на свій Євро-2020. Як чекають його і їхні клуби. Тільки після його закінчення з'явиться предмет обговорення. А по Забарному Суркіс навіть не стане обговорювати пропозиції нижче €20 млн. зі збереженням відсотку від перепродажу», - сказано в повідомленні.

«Але, по-перше, за юного гравця ніхто стільки ще не дасть, а по-друге - Луческу кого-кого, а його зараз не відпустить. В інтересах самого ж Іллі. У приватних розмовах Мірча якось зронив, що доведе Іллю до топ-клубу. Згадавши Чигринського», - додається в телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що «Челсі» збирається купити Забарного за 12 млн євро, а цей трансфер нібито курує головний тренер збірної України та екс-форвард лондонців Андрій Шевченко.

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