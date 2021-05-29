«Метал» стане «Металістом», Ярославський вже анонсував гучне підсилення

Харківський клуб підсилиться відомим нападником і бразильськими півзахисниками.

Колишній президент «Металіста» Олександр Ярославський анонсував літні трансфери харківської команди, передає Укрінформ.

«У червні нас чекають цікаві трансфери. Ми підписали класного центрального нападника і двох бразильських півзахисників.

Коли я говорив, що нас чекає нова команда, це не означає, що нинішнє наші гравці будуть замінені. Ми просто додамо класних гравців до класних гравців «Металу».

Нас чекає захоплююча подорож вже не з «Металом», а з «Металістом». Лише в одну команду ми віримо, за неї завжди ми вболіваємо», - сказав Ярославський.

Як повідомляв Укрінформ, «Метал» достроково став переможцем групи «Б» Другої ліги. У наступному сезоні клуб буде грати в Першій лізі.

Минулого тижня «Метал» підписав колишнього воротаря «Динамо», «Шахтаря» і збірної України Олександра Рибку. В червні харківський клуб збирається почати реконструкцію стадіону, клубних бази і академії «Металіста».