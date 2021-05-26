29 травня харківський «Метал» перейменують в «Металіст»

Клуб ставить амбітні плани: за сезон повернутися в УПЛ, а за три – грати в Лізі чемпіонів.

Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що процедура перейменування клубу Другої ліги «Метал» в «Металіст» буде запущена 29 травня.

«Цьому передувала велика робота міської влади та Олександра Ярославського. Ми презентуємо емблему футбольного клубу «Металіст», відбудеться повернення улюбленої народної команди.

Ми ставимо перед собою амбітні цілі - за один сезон пройти в прем'єр-лігу, за наступний - грати в єврокубках, а далі - в Лізі чемпіонів», - повідомив Ігор Терехов.

Відзначимо, матч Другої ліги (Група В) «Метал» - «Кривбас» відбудеться 29 травня на стадіоні «Металіст», початок - о 17:00. «Метал» вже забезпечив собі вихід в Першу лігу.