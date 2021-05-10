Ярославський: в Першій лізі буде вже не «Метал», а «Металіст»

Легендарний клуб може бути відроджений в самий найближчий час.

Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що має намір повернути бренд «Металіста» і відродити клуб на базі «Метал»у вже в найближчі місяці, повідомляє Futball Hub, передає Укрінформ.

«Сподіваюся, що в найближчий місяць, може бути місяці, ми повернемо бренд «Металіста» і «Метал» вже буде виступати в повній своїй красі», - сказав Ярославський.

«У Першій лізі вже буде не «Метал», а «Металіст». Це буде вже не той «Метал», що є зараз. Це таємниця, але він буде інший і гравці. Ми з Красніковим ночами обговорюємо ситуацію, який повинен бути «Металіст» у єврокубках. Я вже не думаю про Другій лізі, про Першій лізі, а в основному про єврокубки», - додав харківський бізнесмен.

25 квітня «Металіст» був визнаний банкрутом. Господарський суд Харківської області зробив можливою ліквідацію клубу у колишнього власника Сергія Курченко.

Нагадаємо, «Метал» достроково вийшов у Першу лігу. Команда Олександра Кучера впевнено лідирує в групі Б другої ліги і випереджає другий «Кривбас» на 12 очок.

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