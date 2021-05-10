«Ювентус» буде виключений із Серії А, якщо не покине Суперлігу

Туринський клуб досі не оголосив про вихід з проекту.

«Ювентус» буде виключений із Серії А, якщо не покине європейську Суперлігу, повідомляє Sky Sport, передає Укрінформ. Про це заявив Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.

«Правила прості і зрозумілі. Якщо «Ювентус» все ще буде входити в Суперлігу, він не зможе брати участь в Серії А в наступному сезоні», - сказав Гравіна.

«Буде шкода вболівальників клубу, але правила є правила, і вони можуть бути застосовані до всіх. Я сподіваюся, що це протиборство скоро завершиться», - додав Президент Федерації футболу Італії.

Нагадаємо, в квітні 12 клубів оголосили про створення європейської Суперліги. Це викликало різко негативну реакцію з боку УЄФА, ФІФА та уболівальників. 9 з 12 співзасновників проекту вже покинули турнір.

«Ювентус» є одним з клубів, хто ще не оголосив про вихід з проекту. Також членами Суперліги залишаються іспанські «Реал» і «Барселона».

«Ювентус» знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці Серії А за три тури до закінчення чемпіонату. «Стара сеньйора» поступилася чемпіонським званням «Інтеру».

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