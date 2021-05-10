«Ювентус» буде виключений із Серії А, якщо не покине Суперлігу
«Ювентус» буде виключений із Серії А, якщо не покине європейську Суперлігу, повідомляє Sky Sport, передає Укрінформ. Про це заявив Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.
«Правила прості і зрозумілі. Якщо «Ювентус» все ще буде входити в Суперлігу, він не зможе брати участь в Серії А в наступному сезоні», - сказав Гравіна.
«Буде шкода вболівальників клубу, але правила є правила, і вони можуть бути застосовані до всіх. Я сподіваюся, що це протиборство скоро завершиться», - додав Президент Федерації футболу Італії.
Нагадаємо, в квітні 12 клубів оголосили про створення європейської Суперліги. Це викликало різко негативну реакцію з боку УЄФА, ФІФА та уболівальників. 9 з 12 співзасновників проекту вже покинули турнір.
«Ювентус» є одним з клубів, хто ще не оголосив про вихід з проекту. Також членами Суперліги залишаються іспанські «Реал» і «Барселона».
«Ювентус» знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці Серії А за три тури до закінчення чемпіонату. «Стара сеньйора» поступилася чемпіонським званням «Інтеру».
Фото: Getty Images