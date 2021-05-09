Серія А: «Мілан» трощить «Ювентус» і піднімається на 3-ю сходинку

«Стара сеньйора» наразі поза зоною Ліги чемпіонів.

«Мілан» на чужому полі розгромив «Ювентус» 3:0 в 35-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

За «россонері» відзначилися Діас, Ребіч і Томорі, встановивши розгромний результат на табло, - 3:0.

Після перемоги над «Ювентусом» «Мілан» піднімається на 3-ю сходинку в таблиці і опускає підопічних Пірло на 5-е місце.

Нагадаємо, «Інтер» достроково став чемпіоном Серії А.

Фото: gazzetta.it