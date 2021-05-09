Серія А: гол Малиновського допоміг «Аталанті» перемогти «Парму»

«Бергамаски» піднялися на другу сходинку в таблиці.

«Аталанта» на чужому полі виграла «Парму» 5:2 в 35-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський відкрив рахунок на 12-й хвилині. В другому таймі за «бергамасків» забивали Пессіна, Міранчук і Муріель двічі. «Парма» відповіла голами Брунетти і Зома в кінці зустрічі.

Після перемоги над «Пармою» «Аталанта» посідає друге місце в Серії А.

Нагадаємо, «Інтер» достроково став чемпіоном Серії А.

Фото: gazzetta.it