У міськраді Харкова запевнили, що не планують продаж стадіону «Металіст»

Місто хоче отримати в комунальну власність стадіон «Металіст», його тренувальну базу та дитячу академію, при цьому продавати їх у майбутньому не має наміру.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

«Це інфраструктура, яка належатиме місту. Ми будемо її утримувати, витрачати гроші на ремонт і розвиток, адже там багато чого стало непридатним для використання. Так, це все треба підготувати заздалегідь. Ми повинні так розрахувати сили і кошти, щоб, коли «Металіст» вийде в єврокубки, стадіон був атестований», - зазначив Терехов.

На питання, як вибудовуватимуться комерційні відносини з ФК «Металіст» і чи може йти мова про продаж стадіону клубу, він запевнив, що про продаж не йдеться.

«Про продаж не говоримо взагалі. Це буде комунальна власність міста. А грати... Ми знайдемо розумне рішення, щоб футбольний клуб «Металіст» грав на стадіоні «Металіст», щоб він тренувався на однойменній базі, і футбольна академія називатиметься «Металіст», - підкреслив секретар міськради.

Як повідомляв Укрінформ, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер 7 лютого підписав розпорядження «Про створення Державного підприємства «Харків-Арена», що керуватиме майном, конфіскованим у бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Реєстрація в Державному реєстрі нерухомого майна приміщень по вул. Плеханівській, 65 (за цією адресою розташовується обласний стадіон «Металіст» - ред.) завершилася наприкінці 2019 року, а на початку січня поточного року зареєстрували тренувальну базу у сел. Високий.