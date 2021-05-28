Жіноча збірна України з баскетболу 3×3 не подолала кваліфікацію на Олімпіаду-2020

Українки посіли третє місце у відбірковій групі і не вийшли в плей-офф.

Жіноча збірна України з баскетболу 3×3 не зуміла пробитися на Олімпійські ігри-2020 на Токіо, повідомляє ФБУ, передає Укрінформ.

Сьогодні українські баскетболістки провели заключні матчі відбору на Олімпіаду. «Синьо-жовті» програли Японії (17:20) і перемогли Іран (17: 7).

За підсумками групового етапу Україна здобула дві перемоги в чотирьох матчах і посіла третє місце в групі B. Для виходу в плей-офф кваліфікації українкам потрібно було зайняти першу або другу позицію. До наступного раунду відбору вийшли Японія і Австралія.

Нагадаємо, збірну України у відборі представляли Анна Ольховик, Анна Рульова, Христина Філевич і Наталя Цюбик. Головний тренер команди - Володимир Холопов.

Фото: ФБУ