Узбекистан виграв Меморіал Лобановського-2021, Україна - третя

Молодіжна збірна Узбекистану з футболу стала переможницею міжнародного турніру-2021 пам'яті видатного українського тренера Валерія Лобановського.

У вирішальному поєдинку на київському НТК ім. В. Баннікова «молодіжка» Узбекистану обіграла своїх українських однолітків з рахунком 2:0, передає Укрінформ.

Друге місце на Меморіалі Лобановського посіли азербайджанці, третіми стали українці.

Нагадаємо, Меморіал Валерія Лобановського проводиться з 2003 року. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське «Динамо»), потім одного разу - національні збірні. Після цього за трофей почали змагатися молодіжні збірні різних країн. Україна пробивалася до фіналу шість разів, а переможцем турніру ставала двічі - у 2009 та 2019 роках.ґ

Фото: uaf.ua.