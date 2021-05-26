Меморіал Валерія Лобановського: «молодіжка» України програла азербайджанцям
Стартовий поєдинок Меморіалу Лобановського на столичному НТК ім. В. Баннікова азербайджанці виграли з рахунком 1:0, передає Укрінформ.
Вирішальний м'яч на 18-й хвилині забив півзахисник клубу «Карабах» Муса Гурбанлі.
27 травня на київській «Оболонь-Арені» зійдуться «молодіжки» Азербайджану та Узбекистану, а 28 травня на НТК ім. В. Баннікова турнір завершить матч Україна - Узбекистан.
Нагадаємо, що Меморіал Валерія Лобановського проводиться з 2003 року. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське «Динамо»), потім одного разу - національні збірні. Після цього за трофей почали змагатися молодіжні збірні різних країн. Україна пробивалася до фіналу шість разів, а переможцем турніру ставала двічі - у 2009 та 2019 роках.
Фото: uaf.ua.