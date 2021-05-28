«Олімпік», «Десна» та «Інгулець» гратимуть в УПЛ наступного сезону

Усі ці клуби пройшли атестацію, незважаючи на чутки про проблеми.

«Олімпік», «Десна» та «Інгулець» отримали атестати для участі в сезоні УПЛ 2021/22, повідомляє Meta-ratings.

Ці три клуби мали проблеми з проходженням атестації, але конкретно про зауваження не уточнювалось.

Зокрема, 27 травня з'явилися новини про високу ймовірність того, що «Олімпік» не допустять до чемпіонату України і клуб може припинити існування.

При цьому президента донецького клубу Владислава Гельзіна рішенням КДК УАФ раніше усунули від футбольної діяльності на п'ять років.

Інший клуб, якому приписували можливі проблеми при проходженні атестації, - «Інгулець». Втім, президент клубу Олександр Поворознюк спростував чутки про претензії з боку атестаційного комітету.