«Олімпік», «Десна» та «Інгулець» гратимуть в УПЛ наступного сезону

«Олімпік», «Десна» та «Інгулець» гратимуть в УПЛ наступного сезону

Укрінформ
Усі ці клуби пройшли атестацію, незважаючи на чутки про проблеми.

«Олімпік», «Десна» та «Інгулець» отримали атестати для участі в сезоні УПЛ 2021/22, повідомляє Meta-ratings.

Ці три клуби мали проблеми з проходженням атестації, але конкретно про зауваження не уточнювалось.

Зокрема, 27 травня з'явилися новини про високу ймовірність того, що «Олімпік» не допустять до чемпіонату України і клуб може припинити існування.

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При цьому президента донецького клубу Владислава Гельзіна рішенням КДК УАФ раніше усунули від футбольної діяльності на п'ять років.

Інший клуб, якому приписували можливі проблеми при проходженні атестації, - «Інгулець». Втім, президент клубу Олександр Поворознюк спростував чутки про претензії з боку атестаційного комітету.

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