Рішення по атестації «Олімпіка», «Десни» і «Інгульця» приймуть 3 червня - ЗМІ

Донеччан, швидше за все, не допустять до участі в УПЛ.

У четвер, 3 червня, в Дніпрі відбудеться засідання Виконкому УАФ, в рамках якого буде прийнято рішення по атестації трьох клубів чемпіонату України, повідомляє Meta-ratings.com.ua, передає Укрінформ.

За інформацією джерела, «Олімпік», швидше за все, не отримає атестат і не буде допущений до участі в Прем'єр-лізі. Не виключено, що донецький клуб припинить своє існування.

Також у Атестаційного комітету є питання по інфраструктурі до «Десні» і «Інгульцю», хоча президент останнього Олександр Поворознюк заперечує будь-які проблеми у свого клубу.

Відзначається, що «Десна» і «Інгулець» будуть допущені до чемпіонату, але їм нададуть час для вирішення проблемних питань.

Нагадаємо, в наступному розіграші Прем'єр-ліги зіграють 16 команд. Першим новачком елітного дивізіону вчора став «Верес».

Фото: olimpik.com.ua