Стартував продаж квитків на матч Україна - Північна Ірландія

Гра відбудеться 3 червня в Дніпрі.

Українська асоціація футболу оголосила про старт продажу квитків на товариський матч між збірними України та Північної Ірландії, повідомляє Укрінформ.

Придбати квитки можна тільки онлайн на сайті ticketsbox.com. У касах стадіону продаж квитків здійснюватися не буде.

Вартість квитків - від 100 до 500 гривень. Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків.

Україна і Північна Ірландія зіграють в наступний четвер, 3 червня, в Дніпрі. Матч на «Дніпро-Арені» розпочнеться о 21:00.

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Нагадаємо, раніше стартував продаж квитків на товариський матч між Україною та Кіпром, який відбудеться 7 червня в Харкові.

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