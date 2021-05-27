Стартував продаж квитків на матч Україна - Північна Ірландія
Укрінформ
Гра відбудеться 3 червня в Дніпрі.
Українська асоціація футболу оголосила про старт продажу квитків на товариський матч між збірними України та Північної Ірландії, повідомляє Укрінформ.
Придбати квитки можна тільки онлайн на сайті ticketsbox.com. У касах стадіону продаж квитків здійснюватися не буде.
Вартість квитків - від 100 до 500 гривень. Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків.
Україна і Північна Ірландія зіграють в наступний четвер, 3 червня, в Дніпрі. Матч на «Дніпро-Арені» розпочнеться о 21:00.
Нагадаємо, раніше стартував продаж квитків на товариський матч між Україною та Кіпром, який відбудеться 7 червня в Харкові.
Фото: Getty Images