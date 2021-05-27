Коноплянка і Коваленко не зіграють на чемпіонаті Європи

Обоє не встигли залікувати травму стегна.

Вінгер збірної України Євген не зіграє на Євро-2020, повідомляє Football.ua, передає Укрінформ.

Гравець «Шахтаря» не встигне повною мірою відновитися від травми до старту турніру, в зв'язку з чим він не буде включений у підсумкову заявку національної команди.

У квітні Коноплянка отримав м'язову травму стегна. Головний тренер збірної Андрій Шевченко не відразу включив Євгена в попередню заявку на Євро, але сподівався на його швидке відновлення.

У сезоні, що завершився 31-річний Коноплянка зіграв в 14 матчах «Шахтаря», але результативними діями не відзначався.

Сьогодні стало відомо, що чемпіонат Європи пропустить і Віктор Коваленко. Півзахисник «Аталанти» також не встигає залікувати травму стегна.

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Нагадаємо, на Євро Україна зіграє в одній групі з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією. Розпочне турнір команда Андрія Шевченка матчем з голландцями 13 червня.

Фото: shakhtar.com