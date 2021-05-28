Суперкубок України з футболу може пройти на НСК «Олімпійський»

24 липня відбудеться матч за Суперкубок України, за який змагатимуться футболісти київського «Динамо» і донецького «Шахтаря».

За інформацією Meta-ratings.com.ua, вибираючи місце проведення цього матчу між Києвом і Одесою, «біло-сині» і «гірники» зупинили свій вибір на столиці, передає Укрінформ.

Таким чином, матч за Суперкубок країни може пройти 24 липня на НСК «Олімпійський».

«Формально рішення про те, де відбудеться матч за Суперкубок, ще немає. Але, дійсно, Київ фаворит на його проведення. Чекаємо підтвердження від клубів», - розповів виконавчий директор Української Прем'єр-ліги (УПЛ) Євген Дикий.

Вже на наступний день, 25 липня, стартує новий чемпіонат країни в УПЛ.

Фото: УПЛ.