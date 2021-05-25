Матч за Суперкубок України «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 24 липня

У пріоритеті - провести в Києві чи Одесі.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, коли і де відбудеться матч за Суперкубок України, повідомляє FanDay.net, передає Укрінформ.

«На даний момент сформований проект рішення від клубів, який знаходиться на етапі затвердження виконавчим комітетом. Базова дата початку сезону - 24 липня. Саме тоді відбудеться матч за Суперкубок України», - сказав Євген Дикий.

«Вже на наступний день, 25 липня, розпочнеться чемпіонат. Виняток буде стосуватися тільки учасників Суперкубка - «Динамо» і «Шахтаря». Поєдинки першого туру за участю цих команд будуть перенесені після консультації з самими клубами», - прояснив ситуацію виконавчий директор УПЛ.

«Розглядається кілька варіантів. У пріоритеті - Одеса і Київ. Фінально узгодимо локацію з учасниками матчу», - розповів Дикий стосовно місця проведення матчу.

Нагадаємо, в 2020-м матч за Суперкубок відбувся в Києві на НСК «Олімпійський».

Фото: komandaonline