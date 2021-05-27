У Білорусі забрали ще один чемпіонат - з велоспорту на треку

На екстреному засіданні правління Європейського Союзу велосипедистів у «світлі поточної міжнародної ситуації» було прийнято рішення про скасування чемпіонату Європи з велоспорту на треку, який повинен був пройти в Мінську 23-27 червня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву UEC.

«Нещодавно ми відстежували ситуацію з білоруською федерацією велосипедного спорту, яка переросла у міжнародну дискусію, і сьогодні під час засідання правління ми вирішили скасувати захід у Мінську... Ми вже працюємо над пошуком альтернативного рішення, яке дозволить гонщикам з наших 50 національних федерацій брати участь в континентальних змаганнях цього сезону», - заявив Енріко Делла Каса, президент Union Européenne de Cyclisme.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Федерація велоспорту Німеччини відмовилась від участі своєї команди в чемпіонаті Європи в Білорусі.

Від участі в турнірі відмовилися також збірні Нідерландів і Великобританії.

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До цього було скасовано кілька спортивних заходів у Білорусі.

Світ рішуче засудив події минулої неділі, коли під примусом у Мінську сів літак компанії Raynair, після чого було заарештовано опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича. ЄС пообіцяв ужити суворих санкцій.

Фото: www.uec.ch